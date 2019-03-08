Juventus vs udinese .. اليوفي يُدمر حصون أودينيزي برباعية في الكالتشيو

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي في تحقيق فوز كبير برباعية مقابل هدف في مباراة Juventus vs udinese ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

وبدأ الشوط الأول من مباراة Juventus vs udinese بضغط هجومي كبير من قبل نادي يوفنتوس والذي سعى إلى تسجيل الهدف الأول في المباراة.

ونجح اللاعب الإيطالي من أصول غانية مويس كين في افتتاح التسجيل في مباراة Juventus vs udinese، حيث سجل الهدف الأول لليوفي بالدقيقة الحادية عشر من عمر الشوط الأول.

وواصل اليوفي ضغطه وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني له في مباراة Juventus vs udinese، حيث تمكن اللاعب مويس كين من إضافة الهدف الثاني له ولليوفي بالدقيقة التاسعة والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة Juventus vs udinese بتقدم فريق يوفنتوس بنتيجة هدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة Juventus vs udinese، استمر ضغط اليوفي الهجومي الشرس من أجل توسيع الفارق حيث تمكن اللاعب الألماني من أصول تركية إيمري تشان من تسجيل الهدف الثالث ليوفنتوس من ركلة جزاء بالدقيقة السابعة والستين.

وأضاف اللاعب الفرنسي بليز ماتويدي الهدف الرابع لليوفي في مباراة Juventus vs udinese بالدقيقة الحادية والسبعين من عمر المباراة.

وقلص فريق أودينيزي الفارق لثلاثة أهداف، عندما أحرز الهدف الأول في مباراة Juventus vs udinese له عبر اللاعب كيفين لاسانيا في الدقيقة السادسة والثمانين من عمر المباراة.

أصبح رصيد يوفنتوس بعد الفوز في مباراة Juventus vs udinese خمسة وسبعين نقطة في صدارة الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد فريق أودينيزي عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر.

وبعد الفوز في مباراة Juventus vs udinese، سيكون يوفنتوس أمام مهمة صعبة عند مواجهة نادي أتليتكو مدريد الإسباني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.