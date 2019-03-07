Man utd مع سولشاير .. تألق.. إبداع وأرقام قياسية في الشامبيونزليج

المواطن - مروة نبيل

واصل Man utd تألقه تحت قيادة المدرب النرويجي أولي سولشاير في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2019، بعدما نجح في الفوز على Psg وخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وكان Psg قد نجح في الفوز على Man utd بهدفين دون رد في ملعبه ووسط جمهوره، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي الشامبيونزليج، قبل أن يُحقق الشياطين الحُمر ريمونتادا تاريخية بقيادة سولشاير ويفوز بنتيجة 3/1 في حديقة الأمراء.

ونجح نجم Man utd المتألق، لوكاكو في تسجيل هدفين في شباك Psg في الدقيقتين 2 و30، لتكون هذه المرة هي الأولى التي يتمكن الشياطين الحُمر من إحراز أكثر من هدف في مباراة واحدة خارج أرضه في الشامبيونزليج منذ فترة طويلة.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن آخر مباراة تمكن فيها Man utd من تسجيل أكثر من هدف في الشامبيونزليج خارج أرضه، كانت أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي شالكه الألماني في نهائي نسخة 2010/ 2011.

وبعد ثلاثية الشياطين الحُمر في شباك Psg بالأمس، هز Man utd الشباك في 21 مباراة بشكل متتالٍ خارج أرضه في جميع المسابقات، ليُحقق رقماً قياسياً آخر تحت قيادة سولشاير ويُعادل إنجازه السابق مع المدرب الأسطورة السير مات باسبي.

ومنحت مباراة Psg فريق Man utd رقمًا فريدًا تحت قيادة سولشاير في دوري أبطال أوروبا، بعدما أصبح الشياطين الحُمر أول فريق في تاريخ الشامبيونزليج، يتأهل للدور التالي، عقب خسارته في لقاء الذهاب على ملعبه بهدفين أو أكثر.

وتمكن Man utd من تسجيل أهداف بجميع المباريات التي خاضها خارج ملعبه في منافسات الموسم الرياضي الحالي، والتي كان آخرها مواجهته ضد Psg بالأمس، وذلك وفقًا لشبكة “سكاي سبورتس”.

ومنذ تولي سولشاير تدريب Man utd في شهر ديسمبر الماضي، بات الشياطين الحُمر ثاني أكثر فريق يُحقق انتصارات في الدوريات الكبرى بجميع البطولات، حيث فاز في 14 مباراة، خلف لفريق مانشستر سيتي صاحب الـ15 انتصارًا.