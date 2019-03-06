PSG يسقط بثلاثية.. ريمونتادا تاريخية لـ مانشستر يونايتد سولشاير

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة PSG ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي التي أُقيمت على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019، بفوز الشياطين الحُمر بثلاثية مقابل هدف.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مفاجأة كبرى، بعد الإطاحة بفريق PSG على أرضه ووسط جمهوره، رغم خسارته في لقاء ذهاب دور الـ16 الذي أُقيم في إنجلترا بهدفين دون رد.

وبدأت مباراة PSG ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي بشكل سريع، ونجح نجم الشياطين الحُمر، روميلو لوكاكو في فض اشتباك التعادل السلبي سريعًا، حيث هز شباك بوفون بعد مرور دقيقتين فقط على انطلاق اللقاء.

ولم ينتظر الفريق الباريسي كثيرًا، حيث نجح خوان بيرنات في تسجيل هدف التعادل في مباراة PSG ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد تلقيه تمريرة مميزة من كيليان مبابي في الدقيقة 12.

وواصل الفريق الباريسي ضغطه في مباراة PSG ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي، وكاد داني ألفيس أن يُسجل الهدف الثاني، ولكن مرت تسديدته فوق العارضة، وأنقذ دافيد دي خيا كرة خطيرة من بيرنات، ثم مرت تسديد أنخل دي ماريا بجوار القائم.

وكان ماركوس راشفورد مصدر خطورة الشياطين الحُمر في مباراة PSG ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي، وسدد كرة قوية أخطأ بوفون في تقديرها، ليستغلها لوكاكو ويُسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 30.

وقبل نهاية الشوط الأول من مباراة PSG ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي، أجرى مدرب الشياطين الحُمر، أولي سولشاير تبديلًا بخروج إيريك بيلي المصاب، ودخول ديوجو دالوت.

وفرض الشياطين الحُمر سيطرته على معظم فترات الشوط الثاني من مباراة PSG ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأغلق المساحات جيدًا أمام لاعبي الفريق الفرنسي، خوفًا من استقبال هدف.

وأحرز دي ماريا هدفًا، إلا أن حكم مباراة PSG ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي ألغاه بداعي التسلل، واستمرت محاولات الفريقين بحثًا عن هدف جديد.

واحتسب الحكم ركلة ترجيح في الدقيقة 90 من أحداث مباراة PSG ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعدما اصطدمت تسديدة ديوجو دالوت بجسد اللاعب برسنيل كيمبيمبي، ليلجأ إلى تقنية الفيديو التي أثبتت صحة قراره.

وسدد ماركوس راشفود ركلة الترجيح بنجاح في الدقيقة 94 من أحداث مباراة PSG ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي، واستمر اللقاء حتى الدقيقة 100 دون خطورة، ليخطف الشياطين الحُمر بطاقة التأهل بعد الريمونتادا التاريخية في حديقة الأمراء.