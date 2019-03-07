Psg يُعاني.. والأرقام السلبية تُلاحقه بعد توديع الشامبيونزليج

المواطن - مروة نبيل

على الرغم من انتصار Psg التاريخي بهدفين دون رد على Man utd في ملعبه ووسط جمهوره، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019، إلا أنه سقط في حديقة الأمراء بثلاثية ليودع منافسات الشامبيونزليج.

ونجح Man utd في تحقيق ريمونتادا تاريخية بقيادة سولشاير وفاز على Psg بنتيجة 3/1 في حديقة الأمراء، سجلها روميلو لوكاكو هدفين، وهدف للنجم ماركوس راشفورد، وأحرز هدف الفريق الباريسي خوان بيرنات.

وتراجع أداء Psg كثيرًا في مباراة Man utd بالأمس، واهتزت شباك حارسه بوفون بثنائية خلال أول 30 دقيقة، وتُعد هذه المرة هي الأولى التي يستقبل فيها الفريق الباريسي هدفين في أول نصف ساعة في مباراة بالشامبيونزليج منذ فترة.

وتعود آخر مرة استقبل فيها Psg هدفين خلال أول 30 دقيقة إلى شهر أكتوبر عام 1997 في مواجهة بايرن ميونيخ الألماني، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وحقق Psg رقمًا سلبيًا آخر، حيث إنه بات أول فريق يودع منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه في مباراة الذهاب خارج أرضه بفارق هدفين أو أكثر، فيما دخل Man utd التاريخ، باعتباره أول فريق في تاريخ الشامبيونزليج ينجح في التأهل بعد خسارته على ملعبه ذهابًا.

وتعرض Psg للهزيمة في 7 مواجهات من آخر 12 مباراة إقصائية لعبها في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث فاز في 4 لقاءات، وتعادل مرة واحدة، وذلك وفقًا لشبكة “سكاي سبورتس”.