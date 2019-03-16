Real madrid vs celta vigo .. زيدان يقص شريط عودته للريال بالفوز بثنائية

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي ريال مدريد الإسباني في العودة لنغمة الانتصارات بالفوز في مباراة Real madrid vs celta vigo بثنائية دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وكانت مباراة Real madrid vs celta vigo شهدت العودة وقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان للريال، بعد إقالة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري.

وبدأ الشوط الأول من مباراة Real madrid vs celta vigo بضغط هجومي كبير من قبل لاعبي ريال مدريد والذين سعوا وقاتلوا لإحراز الهدف الأول في المباراة.

ولم ينجح نادي سيلتا فيجو في تحقيق أي مفاجأة خلال الشوط الأول من مباراة Real madrid vs celta vigo، حتى انتهى النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من مباراة Real madrid vs celta vigo دخل الريال بقوة وأكثر إصرارًا على تسجيل الهدف الأول، حيث تمكن اللاعب الإسباني إيسكو من تسجيل الهدف الأول لنادي الريال في الدقيقة الثانية والستين بطريقة جميلة.

وبدأ نادي الريال في الضغط بقوة، وذلك سعيًا لتسجيل الهدف الثاني في مباراة Real madrid vs celta vigo.

وتمكن النجم الويلزي جاريث بيل من تسجيل الهدف الثاني للنادي الملكي في الدقيقة السابعة والسبعين بطريقة جميلة، لتصبح النتيجة هدفين دون رد في مباراة Real madrid vs celta vigo.

ولم ينجح نادي الريال في إضافة الهدف الثالث في مباراة Real madrid vs celta vigo، لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد بثنائية دون رد.

أصبح رصيد الريال بعد الفوز في مباراة Real madrid vs celta vigo، 54 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد فريق سيلتا فيجو عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية قالت قبل انطلاق مباراة Real madrid vs celta vigo، أن جاريث بيل أصبح يفكر في الانتقال لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.