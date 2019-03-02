Tottenham vs arsenal .. التعادل الإيجابي يُخيم على ديربي لندن

المواطن - مروة نبيل

خيّم التعادل الإيجابي على نتيجة مباراة Tottenham vs arsenal التي أُقيمت، اليوم السبت، على ملعب ويملبي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبدأت مباراة Tottenham vs arsenal بشكل سريع، وأهدر الجانرز فرصة فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة الثالثة، بعدما ذهبت تسديدة لاكازيت خارج المرمى، قبل أن يُضيع اللاعب ذاته فرصة أخرى في الدقيقة 11.

ومرر لاكازيت كرة مميزة إلى رامزي ليهز شباك السبيرز في الدقيقة 16، قبل أن يُلغي حكم مباراة Tottenham vs arsenal هدفًا للضيوف في الدقيقة 22؛ بداعي التسلل على هاري كين.

وأنقذ حارس الجانرز فرصة هدف محقق للسبيرز بطريقة مميزة في الدقيقة 44، بعدما أبعد كرة إريكسن ثم نهض سريعًا وتصدى لمتابعة سيسوكو، لينتهي الشوط الأول من مباراة Tottenham vs arsenal بتقدم أصحاب الأرض.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أهدر لاكازيت فرصة تسجيل هدف في الدقيقة 53، وواصل السبيرز التسديد من خارج منطقة الجزاء بحثًا عن هدف التعادل، قبل أن يحتسب حكم مباراة Tottenham vs arsenal ركلة ترجيح للضيوف في الدقيقة 74.

وسدد هاري كين ركلة الترجيح بنجاح، ليمنح فريقه التعادل، وواصل السبيرز الضغط، واحتسب الحكم ركلة ترجيح للجانرز في الدقيقة 91 إثر إعاقة أوباميانج، إلا أن حارس مرمى الضيوف تصدى لها، لتنتهي مباراة Tottenham vs arsenal بالتعادل بين الفريقين.

وبعد مباراة Tottenham vs arsenal اليوم، ربع الجانرز رصيده إلى 57 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما وصل رصيد السبيرز إلى 61 نقطة في المركز الثالث.