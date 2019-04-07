آخر موعد لـ تسجيل حساب المواطن الدفعة الـ 18

المواطن - الرياض

ساعات قليلة تفصلنا عن إيداع دعم حساب المواطن للدفعة الـ17 فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة التالية.

ويستمر التسجيل في الدفعة الـ18 من حساب المواطن حتى موعد إيداع الدفعة المقبلة يوم الأربعاء العاشر من أبريل الجاري.

وكان حساب المواطن أعلن قبل عدة أيام صدور نتائج الأهلية للدورة السابعة عشرة شهر أبريل 2019، موضحًا أن للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: هنا

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع الشهر الماضي 2.5 مليار ريال لدعم مستفيدي الدفعة الـ16 لشهر مارس من العام الجاري، إذ بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة عن الدفعة السابقة 16.6 مليون ريال.

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب المواطن عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ويتم احتساب الاستحقاق بناءً على إجمالي الدخل الشهري للأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، فيما يشدد البرنامج على أهمية تحديث المعلومات عندما يطرأ أي تغيير في الدخل والبيانات خلال 15 يومًا؛ لتجنب عدم الاستحقاق في الدفعة التالية. ويمكن التسجيل في حساب المواطن للاستفادة من الدفعات المقبلة من الدعم عبر الرابط التالي: هنا