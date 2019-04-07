أفضل ما قيل في فضل شهر شعبان

المواطن - الرياض

بعيش المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها هذه الأيام في رحاب شهر شعبان ويهيئون أنفسهم لشهر الصوم أفضل شهور العام.

فضل شهر شعبان

وتعددت الآراء حول فضل شهر شعبان الذي يقع بين شهر رجب أحد الأشهر الحرم وشهر رمضان الذي نزل فيه القرآن وفرض الله صيامه كركن من أركان الإسلام.

ويستدل على فضل شهر شعبان ماء جاء في الصحيحين عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياماً منه في شعبان البخاري (1969)، ومسلم (1156).

وشهر شعبان من مواسم الطاعات وفضائل الأوقات التي تلتمس فيه النفحات وترفع فيه الأعمال والقربات، فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان ,قال: ذاك شهر يغفل عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم.

كما أن شهر شعبان ميدان للاستعداد لاستقبال شهر رمضان فالنفس تحتاج إلى رياضة وتدرج ومقدمات, والسمو والارتفاع يحتاج إلى سلم وممهدات, حيث تجمح النفس ويكل البدن ويفتر الإنسان عن العبادة بسبب عدم التدرج فيحرم لذتها ويعاني من وطأتها وربما لا يستطيع المواظبة والمداومة فيفوته بذلك خير كثير.

فضل ليلة النصف من شعبان

ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مؤكد صحيح يرغب في صيام يوم النصف من شعبان ولا قيام ليلته لكن هذا اليوم يقع ضمن الأيام البيضاء التي توافق منتصف الشهر الهجري (13، 14، 15) والتي يسن صومها .

وبحسب إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي فلا يوجد ما يدل على وجود أي نوع من العبادة الاستثنائية في ليلة النصف من شعبان حيث لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام الليل فيها.

ولفت المغامسي إلى أنه لم يرد نص في فضل قيام ليلة النصف من شعبان ، لكنّ الآثار متعاضدة على فضل الليلة نفسها وأنها مظنة خير وبركة.

وأوضح المغامسي أن ليلة النصف من شعبان لا تحيا بأي نوع من العبادة بل يعبد المسلم فيها الله كما جرت له العادة في كل الليالي.