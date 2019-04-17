أنباء عن نقل عمر البشير إلى سجن كوبر في الخرطوم

حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق ابتداءً من الغد فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عبدالله بن زايد خيرات تدشّن حسابها عبر توكلنا صدور الموافقة السامية على تعيين فهد تونسي رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر رئاسة الهيئة تنظم ورشة عمل التوعية في الأمن السيبراني بأمر الملك سلمان.. إعفاء رئيس الصناعات العسكرية ومساعد وزير الدفاع وغسان الشبل من مناصبهم مزرعة آر يو في إس الروسية تسجل مشاركتها الأولى في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 الجامعة الإسلامية تدعو طلاب المنح الخارجية لاستكمال إجراءات القبول النهائي أمانة الشرقية تعيد تأهيل حديقة المنتزه في بقيق
أكدت مصادر قناة “العربية”، أن هناك أنباء بشأن نقل الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى سجن كوبر في الخرطوم.
في وقت سابق، كشف الفريق جلال الدين شيخ، أحد أعضاء المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عن الحالة الوحيدة التي سيتم فيها تسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تريد محاكمته في تهمة الإبادة في دارفور.
وقال الفريق شيخ، في مؤتمر صحافي في سفارة بلاده لدى إثيوبيا، إن “قرار تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية أمر يتخذ من قبل حكومة شعبية منتخبة وليس من قبل المجلس العسكري الانتقالي”.
يذكر أن عمر البشير يخضع لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و 2010 بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و 2008.
وكان المجلس العسكري أعلن في وقت سابق أنه يرفض تسليم البشير أو أي مواطن سوداني آخر.