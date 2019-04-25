إيداع المعاش التقاعدي وبدل غلاء المعيشة لشهر أبريل

الساعة 5:31 مساءً

المواطن - الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن إيداع المعاش التقاعدي وبدل غلاء المعيشة داعية المستفيدين إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من استلام المبالغ المخصصة لهم.

