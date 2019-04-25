إيداع المعاش التقاعدي وبدل غلاء المعيشة لشهر أبريل

المواطن - الرياض
أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن إيداع المعاش التقاعدي وبدل غلاء المعيشة داعية المستفيدين إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من استلام المبالغ المخصصة لهم.
أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن إيداع المعاش التقاعدي وبدل غلاء المعيشة داعية المستفيدين إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من استلام المبالغ المخصصة لهم.
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تعليق واحد
فريد ه
قالها الكثيرمن المتقاعدين التقاعد متجمد والاسعار مرتفعه بنزين كهرباء معيشه سكن ماءجميعها تضاعف اسعارها فكيف بارانب للمتقاعد يغطيها وبدل الغلاء النصف عن الموظف اتقوا ا الله فيهم االوضع لاغلبيه مؤسف فلاتدعوهم لزكاه وصدقه الاخرين