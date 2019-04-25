إيداع المعاش التقاعدي وبدل غلاء المعيشة لشهر أبريل

إيداع المعاش التقاعدي وبدل غلاء المعيشة لشهر أبريل

2019/04/25
الساعة 5:31 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
2175
1
طباعة
المواطن - الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن إيداع المعاش التقاعدي وبدل غلاء المعيشة داعية المستفيدين إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من استلام المبالغ المخصصة لهم.

 

 



‎تعليق واحد

  1. فريد ه

    قالها الكثيرمن المتقاعدين التقاعد متجمد والاسعار مرتفعه بنزين كهرباء معيشه سكن ماءجميعها تضاعف اسعارها فكيف بارانب للمتقاعد يغطيها وبدل الغلاء النصف عن الموظف اتقوا ا الله فيهم االوضع لاغلبيه مؤسف فلاتدعوهم لزكاه وصدقه الاخرين

    ‎رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم