الاتحاد يسخر من النصر

المواطن - طارق سعد

نشر حساب الاتحاد في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة، يخاطب فيها الاتحاد نظيره النصر برغبة اللعب معه في البطولة القارية، في إشارة إلى فوز الاتحاد على النصر مرتين خلال أسبوعين، كانت الأولى في مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والأخرى اليوم ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وحصدت التغريدة تفاعلًا كبيرًا بين المغردين الاتحاديين، الذين عادت لهم الحياة مؤخرًا بعد أن هرب الاتحاد من مراكز الخطر في قاع ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان.