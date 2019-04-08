الجيش السوداني يتصدى لمحاولة فض اعتصام المتظاهرين بالخرطوم

المواطن - متابعة

أكد شهود عيان أن الجيش السوداني يتصدى حالياً لمحاولات فض الاعتصام في الخرطوم، بحسب “رويترز”.

وقال شهود العيان: إن قوات الأمن تحاول فض اعتصام المحتجين أمام وزارة الدفاع السودانية بينما تصدى الجيش السوداني لمحاولة فض الاعتصام لحماية المتظاهرين.

يذكر أن عدد قتلى المتظاهرين الذين احتشدوا منذ أمس أمام القيادة العامة بالخرطوم ارتفع إلى 6، وفقاً للجنة أطباء السودان المركزية، وذلك بعد إصابتهم بأعيرة نارية في محيط القيادة العامة للقوات للمسلحة من قبل السلطات الأمنية.

في سياق متصل عقد الرئيس السوداني عمر البشير اجتماعا في القيادة العامة مع قادة الجيش السوداني.

وكانت القوات الأمنية أطلقت أعيرة نارية على المتظاهرين وخلفت العديد من الإصابات التي وصفت بالخطيرة بحسب لجنة الأطباء المركزية.

وتتواصل الاعتصامات في الخرطوم، اليوم الاثنين، أمام مقر قيادة الجيش، لليوم الثاني. وتوافدت أعداد جديدة من المحتجين لموقع الاعتصام، فيما أفاد شهود بإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة لفض الاعتصام، وسط أنباء عن سقوط قتيل إثر رصاصة طائشة أثناء محاولة فض الاعتصام.