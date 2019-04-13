الراشد يمنح 30 ألف ريال لكل لاعب هلالي

المواطن - مروة نبيل

قدم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد الراشد، مكافأة مالية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم قدرها 30 ألف ريال لكل لاعب، سيتم تسليمها، مساء يوم غد الأحد.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في استعادة صدارة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوزه على الأهلي بهدف دون رد، وهزيمة النصر ضد الاتحاد بثلاثية مقابل هدفين.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 63 نقطة، قبل 3 جولات من نهاية البطولة، وبفارق نقطتين عن النصر صاحب المركز الثاني.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق الفوز في الثلاث مباريات المقبلة؛ لضمان التتويج بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الثالث على التوالي.