الزوجة الموظفة منعت دعم حساب المواطن عن زوجها

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التذكير بمعايير الاستحقاق لدعم البرنامج خاصة ما يتعلق بشرط الدخل وعدد أفراد الأسرة.

وتلقت خدمة العملاء في حساب المواطن سؤالا من أحد المستفيدين قال فيه : لا نأخذ حساب المواطن والسبب الزوجة موظفة.. السؤال هل الموظفة مسؤولة عن مصروف البيت والأولاد؟

ورد حساب المواطن بالقول : يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وتابع : يتم احتساب دخل الزوجة ضمن دخل الأسرة، حيث لا بد الإفصاح عن جميع مصادر دخل التابعين ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق السالف الإشارة إليها.