الزوجة الموظفة منعت دعم حساب المواطن عن زوجها

الزوجة الموظفة منعت دعم حساب المواطن عن زوجها

2019/04/14
الساعة 2:25 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حساب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التذكير بمعايير الاستحقاق لدعم البرنامج خاصة ما يتعلق بشرط الدخل وعدد أفراد الأسرة.
وتلقت خدمة العملاء في حساب المواطن سؤالا من أحد المستفيدين قال فيه : لا نأخذ حساب المواطن والسبب الزوجة موظفة.. السؤال هل الموظفة مسؤولة عن مصروف البيت والأولاد؟
ورد حساب المواطن بالقول : يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.
وتابع : يتم احتساب دخل الزوجة ضمن دخل الأسرة، حيث لا بد الإفصاح عن جميع مصادر دخل التابعين ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق السالف الإشارة إليها.

 



‎تعليق واحد

  1. محمد

    احتساب دخل المرأة ظلم للزوج لأنه هو المعني بالاتفاق على أسرته لاالزوجه . فكيف إذا كان اشترط والدها ألا يأخذ الزوج من راتبها شيء. الله المستعان

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