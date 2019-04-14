الزوجة الموظفة منعت دعم حساب المواطن عن زوجها

المواطن - الرياض
أعاد حساب المواطن التذكير بمعايير الاستحقاق لدعم البرنامج خاصة ما يتعلق بشرط الدخل وعدد أفراد الأسرة.
وتلقت خدمة العملاء في حساب المواطن سؤالا من أحد المستفيدين قال فيه : لا نأخذ حساب المواطن والسبب الزوجة موظفة.. السؤال هل الموظفة مسؤولة عن مصروف البيت والأولاد؟
ورد حساب المواطن بالقول : يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.
وتابع : يتم احتساب دخل الزوجة ضمن دخل الأسرة، حيث لا بد الإفصاح عن جميع مصادر دخل التابعين ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق السالف الإشارة إليها.
تعليق واحد
محمد
احتساب دخل المرأة ظلم للزوج لأنه هو المعني بالاتفاق على أسرته لاالزوجه . فكيف إذا كان اشترط والدها ألا يأخذ الزوج من راتبها شيء. الله المستعان