السميري يطالب بزيادة الدعم بعد زيادة البنزين؟ حساب المواطن يعلق

المواطن - الرياض

طالب المواطن طلال السميري بزيادة دعم حساب المواطن ، بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين.

وقال السميري، في رسالة وجهها إلى حساب المواطن: “البنزين زاد.. زِد حساب المواطن وشكراً لك”.

ورد حساب المواطن عبر حساب خدمة العملاء بقوله: “أهلاً بك، عزيزي المستفيد، في الربع الأخير من عام 2018 قام برنامج حساب المواطن بتعديل مبلغ الدعم قبل إجراء الزيادة المنفذة حالياً في سعر البنزين، نسعد بخدمتك”.

التسجيل مستمر

يأتي ذلك فيما تتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط التالي (هنا) للدفعة التالية.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

شروط الأهلية

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.