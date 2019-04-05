الطقس في الرياض .. تساقط كثيف للبرد في الخاتلة

المواطن - الرياض

شهد الطقس في منطقة الرياض، اليوم، حالة من التقلبات الجوية؛ حيث هطلت الأمطار الغزيرة على عدة أنحاء، فيما تساقط البرد بكثافة على شمال العاصمة.

ووثق مواطن بالفيديو لحظة تساقط البرد على الخاتلة، فيما لا تزال الفرصة مهيأة للمزيد من الأمطار.

وكانت الأرصاد توقعت بشأن حالة الطقس في الرياض نهارًا أن تزداد فرص هطول أمطار رعدية على جنوب غرب ووسط وشرق المملكة، وتشمل الرياض العاصمة.

وتوقع مركز طقس العرب أن يكون الطقس دافئًا على شمال المملكة، بينما يكون حارًّا نسبيًّا إلى حار على باقي المناطق مع تشكُّل السحب الماطرة فوق المناطق الجنوبية الغربية وصولًا إلى جنوب الطائف.

كما توقع هطول زخات قد تكون مصحوبة بالرعد أحيانًا، في حين يتوقع أن تتأثر أجزاء من مدينة جدة بهطول خفيف للأمطار، فيما تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة فوق المناطق الشرقية والوسطى، قد تطال العاصمة الرياض أيضًا.

وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من الأمطار الرعدية على شمال شرق المملكة، بينما ستكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبوب هبات قوية أحيانًا تعمل على إثارة الأتربة والغبار على غرب ووسط وشمال غرب وجنوب المملكة.

وتأثر الطقس في الرياض اعتبارًا من الأمس وحتى اليوم بتحرك منخفض جوي خماسيني عبر مصر نحو الأراضي السعودية، وذلك بالتزامن مع اندفاع حوض علوي قادم من الشمال، مع وجود تيارات رطبة استوائية دافئة قادمة من الجنوب والغرب، كل هذه العوامل مجتمعة عملت على نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي في سماء المنطقة.

شاهد 🎥

شاهد تساقط كثيف للبرد في الخاتله شمال #الرياض الان

المصدر: @Om_SeaGateWeath دائماً معكم في رصد الحدث، ونقل الحالة الجوية أولاً بأول👈@ArabiaWeatherSA #أمطار_الرياض pic.twitter.com/2nlAdUT8L0 — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) April 5, 2019