الغذاء والدواء تحذر من هذا الأمر خلال فترة الاختبارات

المواطن - الرياض

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء الطلابَ من تناول حبوب الكبتاجون خلال فترة الاختبارات، حيث تسبب اضطرابات بالمخ والجهاز العصبي.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن هناك الكثير من الأضرار التي تنشأ نتيجة تناول الكبتاجون منها:

– الإدمان نتيجة التعاطي المستمر.

– الإصابة بالهلوسة السمعية والبصرية.

– فقدان الاتزان والشك في الآخرين.

– اعتلال الصحة والسلوك الهستيري دون وعي.

يذكر أن مروجي المخدرات وحبوب الكبتاجون ينشطون هذه الأيام للتغرير بالطلاب وإيهامهم بأن هذه الحبوب تسبب التركيز، بينما في الواقع تسبب حالة من الإدمان وتدمر الجهاز العصبي.