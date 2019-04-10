المملكة تساعد العالم بـ86 مليار دولار.. وتطلق برنامج مساعدات التمور

المواطن - الرياض

أعلن مركز الملك سلمان إطلاق برنامج مساعدات التمور من المملكة إلى 38 دولة.

وأكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبدالله الربيعة، أن المركز يهدف إلى رفع المعاناة في عدد من دول العالم، وأن المملكة قدمت 996 مشروعًا إلى 41 دولة.

وأضاف الربيعة أن قيمة المساعدات إلى #اليمن بلغت 11 ملياراً و 880 مليون دولار، أما قيمة مساعدات المملكة إلى دول العالم فبلغت 86 مليار دولار.