المولد والشهري والبريك يُزينون فريق الأسبوع بـ دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

انضم الثلاثي محمد البريك وفهد المولد ويحيى الشهري نجوم الهلال والاتحاد والنصر على الترتيب إلى فريق الأسبوع المثالي في بطولة دوري أبطال آسيا بعد نهاية مباريات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات.

وذكر الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال آسيا عبر تويتر أن الثلاثي السعودي البريك والمولد والشهري زينوا قائمة فريق الأسبوع المثالي في دوري الأبطال الآسيوي بعد نهاية مباريات الجولة الثالثة.

وكان فهد المولد ساهم في فوز نادي الاتحاد على فريق لوكوموتيف طشقند الأوزبكي بإحرازه هدفين من ثلاثة أهداف سجلها الاتحاد، أما اللاعب يحيى الشهري فسجل هدفًا للنصر ضمن رباعية فاز بها العالمي على فريق الزوراء العراقي.

وقدم اللاعب محمد البريك مجهودًا أكثر من رائع مع الهلال أمام استقلال طهران الإيراني، رغم خسارة أزرق العاصمة بثنائية مقابل هدف.

ويذكر أن الإسباني تشافي هيرنانديز نجم برشلونة الإسباني السابق ولاعب نادي السد القطري الحالي، كان انضم إلى تشكيلة فريق الأسبوع بعد نهاية مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا.