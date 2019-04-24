النصر يخطط لهزيمة الهلال للمرة الثانية

المواطن - محمد سمعة

سيركز نادي الهلال خلال الفترة المقبلة على العمل على تجديد عقد نجمه سالم الدوسري والذي أصبح قريبًا من نهايته.

وبالطبع لن تتحمل الجماهير الهلالية رحيل سالم الدوسري عن صفوف أزرق العاصمة، حيث يعد الدوسري واحدًا من أبرز نجوم نادي الهلال في الموسم الجاري، كما سجل أهدافًا حسمت بعضا من المباريات للفريق الهلالي.

وكانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن نادي النصر يرغب في التعاقد مع سالم الدوسري في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

انتصار يخطط له النصر

وفي حال نجح النصر في ضم سالم الدوسري من الهلال، فسيكون العالمي انتصر مرتين على الزعيم خلال أشهر قليلة، حيث كانت المرة الأولى بالفوز يوم 29 مارس الماضي والعودة لصدارة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أما المرة الثانية فستكون بالحصول على توقيع واحد من نجوم نادي الهلال في الفترة الحالية.

وستبذل الإدارة الهلالية بقيادة الأمير محمد بن فيصل كل ما لديها من جهد وذلك من أجل إقناع سالم الدوسري بالبقاء في صفوف أزرق العاصمة.

وكانت مصادر صحيفة ” المواطن” ذكرت في وقت سابق أن سالم الدوسري سيفكر في الموافقة على العرض المالي الأعلى كما يريد أن تكون مدة العقد أربعة مواسم.

ويذكر أن نادي النصر يحتل حاليًا صدارة الدوري السعودي برصيد 64 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.