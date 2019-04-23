بأسعار مخفضة.. هنا منافذ بيع التكييف لمستفيدي حساب المواطن

المواطن - الرياض

تساءل مواطنون بشأن تفاصيل مبادرة التكييف التي تأتي ضمن الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن، وكيف يمكن معرفة منافذ بيعها.

وأوضح حساب المواطن ردًّا على الاستفسار أن مبادرة التكييف تأتي بهدف مساعدة المواطنين في شراء مكيفات ذات كفاءة عالية بأسعار مخفضة، ويمكن زيارة الموقع الرسمي للتأكد من الاستحقاق ومعرفة منافذ البيع من خلال الرابط هنا أو التواصل مع مركز الاتصال الموحد: 920024322.

في سياق آخر، قال حساب المواطن: إنه يتم صرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانها استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا

وفي وقت سابق، أوضح برنامج حساب المواطن أن 44% من أرباب الأسر والمستقلين قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل في الدفعة الـ17 التي تم إيداعها في العاشر من الشهر الجاري ما يعني أن النسبة الباقية وقدرها 56% حصلت على أقل من مبلغ الاستحقاق الكامل.

وكشف حساب المواطن أن معدل زيادة التغير في أعداد المستفيدين للدفعة السابعة عشرة في برنامج حساب المواطن بلغ في الدفعة الأخيرة، 0.3%، ليبلغ إجمالي أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين 3.77 مليون مستفيد مقارنةً بالدفعة الماضية والتي بلغ عدد مستفيديها 3.76 مليون، فيما بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة في دفعة شهر إبريل لعام 2019 أكثر من 2.5 مليار ريال، ليصبح مجموع ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين البنكية منذ انطلاقة البرنامج وحتى هذه الدفعة 40 مليار ريال.

يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الجديدة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا)، ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.