بدء التسجيل الإلكتروني في رياض الأطفال عبر نظام نور

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التعليم أن التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات في رياض الأطفال، عبر نظام نور سيكون متاحاً من الساعة السابعة صباحاً يوم اليوم الأحد ١٦ شعبان ١٤٤٠هـ.

طريقة التسجيل

يتم التسجيل من خلال الدخول على نظام نور من خلال رابط التسجيل التالي (هنا).

ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق، وبعدها إدخال هوية الطفل ثم صلة القرابة وتاريخ الميلاد.

وبعد ذلك يتم تحديد الصف واستكمال إدخال بيانات الطفل، ثم إدخال بيانات المدرسة وهي الخطوة الرابعة.

وبعدها يتم الضغط على التعهد بأن جميع البيانات المدونة صحيحة، ثم الضغط على تسجيل، وبعدها تقييم الخدمة.

التسجيل مستمر

ويستمر التسجيل في نظام نور ولا يتوقف حتى تسديد شواغرها أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 22/01/1441هـ،

وكان نظام نور بدأ منذ 30 / 4 / 1440هـ في تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس الأهلية والأجنبية، والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية، ويستمر حتى تسديد شواغرها أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 22 / 01 / 1441هـ.

كما أتاح نظام نور تسجيل الطلاب السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يجري بها المفاضلة خلال الفترة من 30 / 4 / 1440 ويستمر إلى 2 / 6 / 1440هـ.

لمزيد من المعلومات والتفاصيل عبر هذا الرابط (هنا).