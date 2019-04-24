بطاقة استثنائية لـ عبدالرزاق حمد الله في FIFA 19

المواطن - مروة نبيل

واصل المغربي عبدالرزاق حمد الله التألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحصل على بطاقة استثنائية في لعبة FIFA19.

وحصل نجم نادي النصر عبدالرزاق حمد الله على بطاقة من نسخة “Record Breaker”، ليكون النجم المغربي المتألق أول لاعب يحصل على هذه البطاقة في فيفا الألتميت تيم 19.

ويُعد عبدالرزاق حمد الله واحدًا من أبرز لاعبي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وليس نادي النصر فقط، وينفرد بصدارة ترتيب الهدافين برصيد 29 هدفًا، وبفارق 10 أهداف عن أقرب ملاحقيه.

وحطم عبدالرزاق حمد الله العديد من الأرقام القياسية هذا الموسم، حيث نجح في هز الشباك خلال 11 مواجهة بشكل متتال في الدوري، أطول سلسلة تاريخية في البطولة بالتساوي مع نجم الهلال السابق ويسلي.

كما أن عبدالرزاق حمد الله يُسجل بمعدل هدف لكل 69.5 دقيقة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهو المعدل الأفضل للاعب أحرز 5 أهداف في البطولة منذ 2009/ 2010.

ونجح عبدالرزاق حمد الله في تحطيم الرقم القياسي في عدد الأهداف بموسم واحد في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين بعدما وصل إلى 29 هدفًا، وكان الرقم القياسي السابق لنجم النادي الأهلي عمر السومة بـ27 هدفًا في موسم واحد.