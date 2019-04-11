بعد إيداع الدفعة الـ 17 .. حساب المواطن يذكر بأمر هام

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التذكير بمعايير الاستحقاق التي بناء عليها يتم تحديد قيمة الدعم المستحق لكل مستفيد.

وتلقت خدمة العملاء في حساب المواطن سؤالًا من أحد المستفيدين قال فيه: أنا أب لخمسة أطفال كم تستحق أسرتي من الدعم؟

ورد حساب المواطن بالقول: يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق، والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وتابع: ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع أمس 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة السابعة عشرة لشهر إبريل من العام الجاري.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 10.6 مليون ريال، وقد بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 84% متخطيًا عددهم حاجز الـ12.5 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية 40 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ17 دفعة أكثر من 318 مليون ريال.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني بأن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبينًا أن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر إبريل أكثر من 1.4 مليون مستفيد.