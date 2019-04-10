بعد استئصال إحدى خصيتيه.. صحة الطائف: الشاب الحارثي يمكنه الزواج والإنجاب

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

أكدت صحة الطائف أن الشاب نهار الحارثي قادر على ممارسة حياته المستقبلية بشكل طبيعي دون تأثير على المسار الطبيعي للزواج أو الإنجاب، مؤكدةً لأسرة الشاب عدم وجود موانع أو عوائق بعد استئصال إحدى خصيتي ابنهم لاسيما وأن الخصية الأخرى في وضع جيد، وتم تأمينها لتقوم بدورها بشكل طبيعي.

وأوضحت صحة الطائف أن الشاب نهار الحارثي راجع مجمع الملك فيصل الطبي قسم الطوارئ في الثالث من إبريل عند العاشرة والنصف صباحًا برفقة والدته وكان يشتكي من ألم في البطن وبعد الكشف الموضع لم تتبين علة واضحة، وهو الأمر الذي دفع الطبيب المعالج إلى الجلوس بشكل مفرد مع المريض بعد مغادرة والدته ليتبين أن المريض يشكو من ألم في الخصية منذ وقت طويل، مما استوجب إخضاعه للكشف الفوري عند الحادية عشر والنصف ظهرًا، وبعد أقل من ساعة أكدت النتائج مخاوف الأطباء وأظهرت انقطاع الدم بشكل تام عن إحدى الخصيتين لفترة طويلة مما تسبب في تلف تام للخصية وبداية ظهور مضاعفات مع إمكانية تأثر أجزاء أخرى.

وتابع الصحة: عند الثانية عشر و35 دقيقة كان الفريق الطبي قد اتخذ قراره بإدخال المريض العمليات واستئصال الخصية التالفة وتأمين الخصية المتبقية لضمان سلامتها ووقف التأثير المتوقع، فيما كان الفريق الفني قد بدأ إجراءاته مع أسرة المريض وإطلاعها على الوضع الصحي والخطة العلاجية وأخذ الموافقة على الإجراء الطبي، حيث أُدخل المريض غرفة العمليات وتم استئصال الخصية التالفة وتأمين الخصية الأخرى من خلال تثبيتها بشكل دائم بعد أن تبين أن حالة الالتواء نتيجة عيب خلقي يبدأ بالظهور بعد سن البلوغ، مشيرةً إلى أن المريض خضع لاحقًا للمتابعة السريرية وغادر المستشفى بصحة جيدة ليمارس حياته بشكل طبيعي بمشيئة الله.

وأعلنت صحة الطائف أنها فتحت تحقيقًا موسعًا طبيًا وإداريًا تضمن كافة الحيثيات ولم يتبين لها مراجعة المريض للمستشفى اليوم السابق مؤكدةً أن إثبات هوية المراجع إجراء أمني إلزامي عدا حالات التدخل العاجل وتعمل على إحالة ملف القضية للهيئة الطبية الشرعية باعتبارها الجهة المخولة بالتحقيق والفصل في مثل هذه القضايا.