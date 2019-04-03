بعد قرار الرجم وقطع أيدي السارقين.. سلطان بروناي: أريد رؤية تعاليم إسلامية أقوى

المواطن - متابعة

دعا سلطان بروناي إلى تعاليم إسلامية أقوى في البلاد، فيما يبدأ اليوم الأربعاء فرض قوانين تطبيق الشريعة الإسلامية وتتضمن الرجم حتى الموت للمثليين ومرتكبي الزنى.

وقال سلطان بروناي حسن البلقية في خطاب قرب العاصمة بندر سري بيغاوان “أريد أن أرى التعاليم الإسلامية في هذا البلد تزداد قوة”.

قوانين جديدة في بروناي

لكن سلطان بروناي لم يذكر القوانين الجديدة ولم يعلن ما إذا بدأ تطبيقها، كما كان من المتوقع على نطاق واسع.

وكانت حكومة بروناي قد أعلنت في وقت سابق إن القوانين الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.

والسلطان حسن البلقية الذي يحكم بروناي الغنية بالنفط منذ 51 عامًا، قال إن بروناي “عادلة وسعيدة”، وقال أمام حضور في مركز مؤتمرات “كل من يأتي لزيارة هذا البلد ستكون له تجربة لطيفة ويتمتع بالبيئة الآمنة والمتناغمة”.

وتتضمن هذه العقوبات قطع أيدي وأرجل المدانين بالسرقة.

تاريخ بروناي

وترجع نشأة بروناي للقرن السابع الميلادي عندما كانت دولة لمملكة سريفيجايا تحت اسم “بوني” وأصبحت في وقت لاحق دولة تابعة لإمبراطورية ماجاباهيت قبل اعتناق الإسلام في القرن الخامس عشر.

وخلال ذروة امتداد إمبراطوريتها، امتدت سيطرة سلطنة بروناي لتشمل المناطق الساحلية بما يعرف في هذه الأيام بسراوق وصباح وأرخبيل سولو والجزر الواقعة قبالة الطرف الشمالي الغربي من جزيرة بورنيو.

وزار فرديناند ماجلان هذه الدولة البحرية في عام 1521 وحاربت إسبانيا في حرب قشتالة سنة 1578، ثم بدأت الإمبراطورية بالتراجع بعد إجبارها على التنازل عن سراوق لجيمس بروك والتنازل عن صباح لشركة شمال بورنيو المسجلة البريطانية، وبعد خسارة ليمبانج، أصبحت بروناي محمية بريطانية سنة 1888، ثم أقام بها حاكم بريطاني سنة 1906.

وبعد انتهاء الاحتلال الياباني للبلاد، أعلنت بروناي دستورًا جديدًا وخاضت ثورة مسلحة، ثم استعادت استقلالها من المملكة المتحدة في الأول من يناير 1984.

وأدى النمو الاقتصادي خلال السبعينيات والتسعينيات، والذي وصل معدله إلى 56% ما بين سنتي 1999 و 2008، إلى تحويل بروناي إلى دولة صناعية حديثة.