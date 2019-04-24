بلدي محايل يبحث نقص الخدمات بقرى سعيدة الصوالحة

المواطن - أحمد الشهري - محايل

زار وفد من أعضاء المجلس البلدي بمحافظة محايل عسير أمس قرى مركز سعيدة الصوالحة بني ذيب ، المليحة ، للوقوف على احتياجاتها من الخدمات البلدية، والاستماع إلى مطالب الأهالي التي شملت خدمات السفلتة والإنارة، والملاعب الرياضية ، والساحة الشعبية ، ومواكبة مرحلة النمو والتطور .

وأوضح رئيس المجلس البلدي إبراهيم بن موسى الفاهمي أن هذه الزيارات تأتي ضمن خطة المجلس البلدي في زيارات تفقدية للمراكز والقرى والأحياء السكنية في محايل عسير، للوقوف ميدانياً على أهم الاحتياجات البلدية، والالتقاء بالأهالي والسكان والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم، وأفاد بأن المجلس قد تفقد قرى بني ذيب والمليحة والقرى التابعة لمركز سعيدة الصوالحة واستمع لاحتياج الأهالي فيها، وبين الفاهمي أن المجلس سيعرض كافة الطلبات والاقتراحات على أعضاء المجلس البلدي في جلسته الاعتيادية وذلك لدراسة الطلبات والعمل على تحقيقها مع المختصين في بلدية محايل .

وأضاف أن هناك مقترحات ومطالبات للأهالي تلقاها المجلس، وتم إقرارها ضمن جلسة تحديد أولويات المشاريع.