بيان مهم من حساب المواطن بعد زيادة أسعار البنزين

المواطن - الرياض

أعلن حساب المواطن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 17 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط التالي (هنا).

يأتي ذلك فيما تتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط التالي (هنا) للدفعة التالية.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

من جهة أخرى أكد المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن أرقام الدفعة السابعة عشرة لشهر أبريل من برنامج حساب المواطن والبالغ إجماليها أكثر من 2.5 مليار ريال توزعت على أسعار الطاقة شاملةً البنزين والكهرباء والأثر المباشر وغير المباشر بالإضافة إلى الضريبة المضافة على سلة الأغذية، حيث بلغ نسبة دعم الفرق في الكهرباء 726 مليون ريال بنسبة 30%، فيما بلغت نسبة تغطية سعر البنزين 27% مقدرة بـ 676 مليون ريال. وكشف القحطاني أن الزيادة المعلنة من وزارة الطاقة في خطواتها لمراجعة أسعار البنزين وربطه بالسعر العالمي تم تغطيتها مُسبقاً وصرفها قبل تطبيقها على المستفيد المستوفي لشروط الأهلية والاستحقاق وذلك بعد المراجعة التي حدثت في الربع الأخير من عام 2018 من قبل برنامج حساب المواطن، ليكون مجمل الدعم في الدفعات السابقة منذ إقرار الزيادة وحتى تطبيقها حوالي 4،6 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي الدعم منذ انطلاق البرنامج إلى الدفعة السابعة عشرة (أبريل) أكثر من 10 مليارات ريال.