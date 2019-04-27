تدخل حاسم بعد كلمات خادشة للحياء من مسوقة منتج تجميلي

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء اتخاذ الإجراءات النظامية لاستدعاء مسوقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والشركة المسوقة لمنتج تجميلي؛ بسبب إعلان يتضمن مخالفات لنظام التجميل.

من جهته، علق المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين، وأكد أنه بإشارة إلى المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، لإعلان مخالف عبر السناب شات، استخدم مفردات وأوصاف خارجة عن الذوق العام، قامت هيئة الغذاء والدواء بصفتها جهة الاختصاص باتخاذ الإجراءات النظامية حياله.

وعلق مواطنون بالقول: إن الهيئة قامت بدورها فيما يخص ترويج مواد تجميل تحمل ادعاءات طبية غير صحيحة، ولكن يجب أن تقوم وزارة التجارة بدورها فيما يخص الإعلان واحتوائه على كلمات خادشة للحياء والذوق العام.

وشددوا على ضرورة ضبط المشاهير؛ لأنهم “دمروا البلد” ويحصلون على مبالغ مقابل الإعلانات؛ مما يعني ضرورة وضع ضوابط تنظم هذه المسألة، بحيث يتم الحصول على ترخيص من الجهات الحكومية قبل الإعلان عن أي منتج.