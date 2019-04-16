تركي آل الشيخ يعلن إطلاق اسم الملك محمد السادس على نسخة البطولة العربية الثانية

المواطن - محمد سمعه

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم عن إطلاق اسم الملك محمد السادس ملك المغرب على النسخة الثانية من البطولة العربية لكرة القدم في العام المقبل.

وكتب تركي آل الشيخ تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: أتشرف كرئيس للاتحاد العربي لكرة القدم، بأن تكون النسخة الثانية من البطولة العربية تحمل مُسمًّى غالياً على كل العرب، وهو جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي تكرّم علينا بالموافقة.

وأضاف آل الشيخ: نهائي البطولة العربية عام 2020 في مدينة الرباط الغالية.

ويُذكر أن النسخة الأولى الحالية من البطولة العربية تحمل اسم زايد بن سلطان آل نهيان الرئيس السابق لدولة الإمارات العربية المتحدة.

جدير بالذكر أن نهائي كأس زايد سيُقام غدًا الخميس على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية بين فريقي الهلال والنجم الساحلي التونسي.

وكان النجم الساحلي تأهل لـ النهائي على حساب فريق المريخ السوداني، بينما تأهل فريق الهلال بعد إقصاء مواطنه الأهلي.