تعطل التسجيل في نظام نور يربك أولياء الأمور

المواطن - الرياض

تسبب تعطل التسجيل في نظام نور صباح اليوم في حالة الارتباك لأولياء الأمور، الذين لم يتمكنوا من إكمال عملية التسجيل لأطفالهم في مرحلة الروضة.

وتعطل نظام نور بشكل شبه كلي بسبب الإقبال العالي لأولیاء الأمور على تسجیل أبنائھم في الروضات الحكومیة للعام الدراسي المقبل.

بطء وتعطل الخوادم

وفوجئ الأھالي في الساعات الأولى للتسجیل منذ صباح الیوم (الأحد)، بتعطل الخوادم الخاصة بالنظام وبطء شديد واجه المستخدمین.

يذكر أن وزارة التعلیم بدأت الیوم الأحد عملية التسجیل في نظام نور للروضات، الأمر الذي تسبب في الضغط على الموقع ما أدى لتوقفه، فیما طالب أولیاء الأمور بإنھاء تلك المشكلة والعمل على حلھا.

خطوات التسجيل

ويتم التسجيل في نظام نور لرياض الأطفال للطلاب والطالبات من خلال الدخول على نظام نور من خلال رابط التسجيل التالي (هنا).

ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق، وبعدها إدخال هوية الطفل ثم صلة القرابة وتاريخ الميلاد. وبعد ذلك يتم تحديد الصف واستكمال إدخال بيانات الطفل، ثم إدخال بيانات المدرسة وهي الخطوة الرابعة. وبعدها يتم الضغط على التعهد بأن جميع البيانات المدونة صحيحة، ثم الضغط على تسجيل، وبعدها تقييم الخدمة. https://www.almowaten.net/wp-content/uploads/2019/04/رياض_الأطفال-التسجيل-الإلكتروني-للطلاب-والطالبات-عبر-نظام-نور-سيكون-متاحاً-من-الساعة-الس.mp4