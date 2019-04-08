توقف صرف المساعدة المقطوعة لشهرين والمستفيدون يناشدون استمرارها

المواطن - شريف النشمي - الرياض

شكا عدد كبير من مستفيدي المساعدة المقطوعة تأخر إيداع مبالغ الدعم منذ شهرين دون توضيح من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وناشد عدد من قوائم انتظار المساعدة المقطوعة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باستمرار إيداع المبالغ كما هي في السابق مؤكدين أنهم بأمس الحاجة لتلك المبالغ لسد احتياجاتهم وسداد ديونهم وقضاء حوائجهم.

الجدير بالذكر أن دعم المساعدة المقطوعة توقفت منذ شهرين ؛ حيث كان يتم في السابق إيداع مبالغ الدعم شبه شهري في كل رأس شهر هجري لعدة سنوات.

والمساعدة المقطوعة هي مساعدة مالية تهدف لتحسين الظروف المعيشية لمن دخلهم محدود سواء المشمولين بمعاشات الضمان الاجتماعي أو من غيرهم حتى ولو كانوا على رأس العمل أو لديهم دخل شهري ضعيف من التقاعد أو خلافه تمنعهم من الحصول على معاشات الضمان الاجتماعي على ألا يتجاوز مقدار المساعدة مبلغ ثلاثين ألف ريال لكل حالة حسب الضوابط المحددة لكل برنامج.