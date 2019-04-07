جامعة حفر الباطن تستحدث عدداً من التخصصات الجديدة

المواطن - حفر الباطن

استحدثت جامعة حفر الباطن عددا من التخصصات الجديدة للعام القادم في حفر الباطن وفروعها في الخفجي والنعيرية وقرية العليا.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن فهاد القحطاني أن الجامعة ستستمر في السعي لتحقيق تطلعات القيادة ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 بالتوسع في التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل بدعم مباشر من معالي مدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبد الله آل ناجي القحطاني، حيث ستطلق مجموعة من التخصصات الجديدة للطلاب تتمثل في بكالوريوس العلوم في التمريض ، وبكالوريوس العلوم في الأمن السيبراني ، وبكالوريوس العلوم في علوم البيانات ، ودرجة المشاركة في تقنية الإشعاع الصناعي، وبكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال، وبكالوريوس العلوم في المحاسبة.

وستقدم عددًا من التخصصات للطالبات وهي بكالوريوس دكتور صيدلي، وبكالوريوس العلوم في الأمن السيبراني ، وبكالوريوس العلوم في علوم البيانات، وبكالوريوس العلوم في هندسة التصميم الداخلي ، وبكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية- مسار الاتصالات والإلكترونيات، وبكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال بحفر الباطن والكلية الجامعية في النعيرية والقرية العليا، وبكالوريوس العلوم في المحاسبة في الخفجي وحفر الباطن، وبكالوريوس الآداب في اللغة الإنجليزية والترجمة في الكلية الجامعية في الخفجي والقرية العليا.

يذكر أن الجامعة أعلنت مؤخراً عن طرح مجموعة من الدبلومات المعتمدة والمصنفة من وزارة الخدمة المدنية في تخصص الإرشاد الأسري “الدبلوم العالي”، والمحاماة “الدبلوم العالي”، والموارد البشرية “الدبلوم العالي”، والسكرتارية والتحرير “دبلوم بعد الثانوي”، واللغة الإنجليزية “دبلوم بعد الثانوي”.