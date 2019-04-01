حرفية وخطط.. نشاط غير مسبوق لديار العز في ربيع الباحة

المواطن - أمل سعيد الغامدي - الباحة

تنوعت فعاليات ربيع منطقة الباحة لهذا العام، حيث شهدت نشاطًا غير مسبوق طال جميع المحافظات في القطاع التهامي، حيث حرصت إمارة منطقة الباحة على تفعيل النشاطات والترفيه بوجه عام للكبير والصغير، بجهود حثيثة ومتابعة من قبل مسؤوليها.

“المواطن” التقت مالك مؤسسة ديار العز سعيد الغامدي القائم بمهرجان ديار العز بمحافظة المخواة، حيث أكد أن مسمى ديار العز يدل على الافتخار والعزة بالمملكة، موضحًا أن بداية ديار العز كانت بمدينة الرياض، حيث تم تنفيذ أكثر من 70 فعالية مع أمانة المنطقة والهيئة العامة للسياحة، وهيئه الترفيه، والتلفزيون السعودي، وغيرها.

منافسة ولكن:

ومن حيث وجود منافسة بالمنطقة، قال الغامدي: إن هناك منافسين كثرًا، ولكن ديار العز تعمل بحرفية عالية ولديها الخبرة الكبيرة بالوصول لذائقة الزوار من تنوع الفعاليات وتقديم كل جديد، كذلك لا يوجد صعوبات وإذا وجدت يتم تلافيها في وقتها، مشددًا على أن هناك رضا تامًّا من جميع المسؤولين، وعلى رأسهم الأمير حسام بن سعود.

وبالنسبة إلى حضور الأهالي، قال الغامدي: إن نسبة الحضور للمهرجان متفاوتة حيث تزداد خلال أيام الإجازات، موضحًا أن الفعاليات الجاذبة للجمهور هي الحفلات الغنائية والإنشادية.

ولفت إلى أن ديار العز تتميز بنسبة إشغال سعوديين تتجاوز 80% ورواتب عالية مقارنة بالشركات الأخرى بنفس المجال، حيث تسعى ديار العز إلى تقديم مبادرات جديدة كان من ضمنها حفر 10 آبار لشهداء واجب الباحة، ومبادرة مواهب ديار العز لدعم الموهوبين من أطفال وشباب المنطقة.

الباحة ستنافس سياحيًّا:

وأضاف الغامدي أن الخطط القادمة أن تجعل المؤسسة منطقة الباحة منافس حقيقي للسياحة على مستوى المملكة، وتم الاستعداد مبكرًا بإرسال فرق خارج المملكة للتدريب على العروض المسرحية والاستعراضية، وعمل التصاميم والمخططات لذلك.

أما بخصوص ما يتم طرحه في المهرجان فقال: إنه بالتأكيد يتم أخذ طبيعة المنطقة في اختيار العروض والفقرات، والالتزام بالعادات والتقاليد التي تخص المنطقة وتشجيع الموروث الشعبي والتراثي، وسوف يقدم برامج لهذا العام لأول مرة بالمنطقة.