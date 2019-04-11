حريق أعاده من الإلحاد.. ماذا تعرف عن الراحل محمود الجندي ؟

المواطن - القاهرة

توفي الفنان المصري محمود الجندي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز 74 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وقال نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، إن جنازة الفنان الراحل محمود الجندي ستقام ظهر اليوم الخميس بمسقط رأسه بمركز أبو المطامير في محافظة البحيرة.

وقال نقيب الممثلين: “نتواصل مع نجله المخرج أحمد محمود الجندي للاتفاق على موعد ومكان العزاء”.

يذكر أن الفنان محمود الجندي كان يواصل خلال الفترة الحالية تصوير مسلسل “حكايتي”، من بطولة ياسمين صبري، ووفاء عامر، وأحمد بدير وأحمد حاتم وإدوارد، والمسلسل من تأليف محمد عبدالمعطي، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

محمود الجندي من مواليد 24 فبراير 1945، وهو ممثل ومغني مصري ولد في محافظة البحيرة وتخرج من المعهد العالي للسينما، بدأ حياته الفنية في فترة السبعينيات وقدم العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات.

وكان محمود الجندي يشتهر بصوته العذب وغناء المواويل، وكان يقدم مقاطع غنائية في العديد من أعماله الفنية والمسرحية، وقدم ألبوماً غنائياً باسم “فنان فقير” عام 1990، ولكنه صرح بأنه حاول دخول مجال الغناء ولكنه لم يحب استكمال التجربة.

وشارك محمود الجندي في حرب أكتوبر عام 1973 حيث كان في سلاح الطيران لمدة 7 سنوات، وتم تكريمه عدة مرات.

وتزوج محمود الجندي من ضحى حسن وأنجب منها 3 بنات وولد (المخرج أحمد الجندي)، واستمر زواجهما حتى لقيت حتفها عام 2001 إثر اندلاع حريق في منزلهما، وفي عام 2003 تزوج من الممثلة عبلة كامل ولكن انتهى زواجهما بالانفصال في 2005، ليتزوج بعد ذلك من الزوجة الرابعة “هيام” وهي ابنة الفنان جمال إسماعيل.

وصرح محمود الجندي في إحدى المقابلات أنه ابتعد عن الإلحاد وعاد للإيمان بالله نتيجة الحريق الذي شب في بيته وأودى بزوجته الأولى.

وشارك محمود الجندي خلال مشواره الفني في 108 أفلام، و195 مسلسلًا، و36 مسرحية.