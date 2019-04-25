حساب المواطن يؤكد تقديم موعد الدفعة الـ18

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التأكيد على تقديم موعد إيداع الدفعة الـ18 من الدعم التي سيتم صرفها في شهر مايو المقبل.

وبالرغم من مطالبات بعض المستفيدين بأن يتم تقديم دفعة مايو إلى ما قبل شهر رمضان إلا أن حساب المواطن أكد أن التقديم سيكون وفق الآلية المتبعة لإيداع الدعم.

وبحسب الآلية المتبعة فإن إيداع دعم حساب المواطن يتم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديمه يوم إذا صادف يوم العاشر يوم الجمعة كما يتم تأخير موعد إيداع دعم حساب المواطن ليوم واحد فقط إذا صادف يوم السبت.

وقالت خدمة العملاء في حساب المواطن ردا على أحد المستفيدين : “سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، وسيتم إيداع الدفعة الثامنة عشر بتاريخ 9 مايو “.

وأعلن حساب المواطن في وقت سابق اليوم عن صدور نتائج الأهلية للدورة الثامنة عشرة (شهر مايو 2019).

يذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الجديدة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.