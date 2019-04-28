حادثان مأساويان يفجعان بارق والمجاردة .. الضحايا طلاب وطالبات

المواطن - أحمد الشهري - بارق

باشرت الفرق الإسعافية اليوم حادثين منفصلين في محافظتي بارق والمجاردة أحدهما لطلاب إحدى المدارس والآخر لطالبات جامعة الملك خالد، حيث نتج عن الحادثين وفاتان وإصابة ٩ آخرين من طلاب والطالبات.

وصرّح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري، أن الحادث الأول كان عند الساعة 7:55 في محافظة بارق، بعد مدرسة صعبان، ونتج عن الحادث وفاتان وثلاث إصابات جميعها خطيرة، وعلى الفور تم توجيه أربع فِرَق إسعافية وتعاملت مع الحالات، وتم نقل جميع الإصابات لمستشفى المجاردة العام.

وأضاف الشهري أن الحادث الثاني وقع بعد 3 ساعات من الحادث الأول وكان في محافظة المجاردة أمام كلية البنات، وعلى الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين، وتَبَيّن وجود ست إصابات متفرقة تم التعامل معها ونقل ثلاث حالات عن طريق الفِرَق الإسعافية لمستشفى المجاردة العام.