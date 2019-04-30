رابط القبول في معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية

رابط القبول في معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية

2019/04/30
الساعة 5:37 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

​بدأت وزارة الدفاع منذ أمس في فتح بوابة القبول للتقديم على معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية لحملة الثانوية العامة والصناعية.
شروط التقديم العامة

الشروط العامة :

  • أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
  • أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
  • ألا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد على أربعين عاماً .
  • ألا يكون موظفًا في أي جهة حكومية.
  • أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
  • حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.
  • ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.
  • ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.
  •  أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.
  • أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.
  • أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

رابط التقديم

ودعت وزارة الدفاع الراغبين بالتقديم زيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على شروط وإجراءات التقديم والقبول (هنا).

 



‎تعليق واحد

  1. خالد الاحمري

    متا يفتح التسجيل

    ‎رد

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