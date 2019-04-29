رابط ولي الأمر لمعرفة نتائج الأبناء عبر نظام نور برقم الهوية

المواطن - الرياض

أتاحت وزارة التعليم لولي الأمر معرفة نتائج الأبناء من خلال نظام نور برقم الهوية من خلال التسجيل في الموقع واتباع الخطوات والاستعلام عن النتائج.

ويمكن لولي الأمر دخول نظام نور عبر الرابط التالي من (هنا) لتسجيل الطلاب الجدد، أو الحصول على النتائج من خلال رقم الهوية، من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الرمز التأكيدي ومن ثم الدخول على نظام نور للنتائج.

اضغط بعد ذلك على كلمة “التالي”، وبذلك يكون قد تم تسجيل حساب جديد تستطيع فتحه تلقائياً عند كل دخول لمتابعة نتائج الأبناء أو سير العملية التعليمية .

ويتيح نظام نور متابعة أداء الطالب وتيسير عملية البحث بالخطوات البسيطة، وضمان سرّية هذا البحث باستخدام رقم سري خاص بكل طالب.

كما يتيح نظام نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن، حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.