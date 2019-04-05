سند محمد بن سلمان يُجيب عن سؤال هام بشأن الدخل

المواطن - الرياض

أجاب برنامج سند محمد بن سلمان على سؤال ما هو المقصود بالدخل في مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج؟

وأوضح سند محمد بن سلمان أن الدخل المقصود هو المبلغ المسجل- والخاضع للاشتراك- لدى الجهات الحكومية سواء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو وزارة الخدمة المدنية أو المؤسسة العامة للتقاعد، موضحًا أن من ليس لديه دخل ثابت، فيعتبر ضمن الفئة المستحقة، ما لم يكن مسجلًا في مؤسسة أو شركة تجارية بدخل محدد يفوق ما هو موضح في شروط المبادرة.

ويوم أمس أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي على جميع البنوك والمصارف عدم حجز أو استقطاع أي مبالغ ترد لحسابات المستحقين من برنامج “سند محمد بن سلمان”، ويأتي هذا التوجيه إلحاقًا لتعليمات المؤسسة الصادرة بموجب التعميم رقم 67/ 37488 وتاريخ 15/ 6/ 1440هـ في شأن عدم حجز المبالغ المودعة من الجمعيات الخيرية في الحسابات البنكية المحجوزة بموجب أوامر قضائية.

ويُعد برنامج سند محمد بن سلمان إحدى المبادرات الاجتماعية والخيرية التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والتي تتنوع بين الدعم المادي والمعنوي لمختلف فئات المجتمع لمساندة المتزوجين حديثًا وتخفيف أعباء الزواج عليهم.