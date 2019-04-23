صور.. العم الريثي.. مواطن سبعيني يشكو عدم وجود سكن لأسرته

المواطن - علي شيبان - جازان

يشكو العم “أحمد الريثي”، ذو الـ70 عاماً والذي يعيش في قرية “العين” التابعة لمركز عمود بمحافظة الريث بجازان، من عدم وجود منزل لأسرته الكبيرة بسبب ظروفه المعيشية الصعبة.

-أسرتي الكبيرة:

وتحدث العم أحمد الريثي لـ”المواطن“، قائلاً: لقد جار عليَّ الزمن وأصبحت كبيراً في السن وبسبب ظروفي المادية والمعيشية لم أستطع توفير سكن مناسب لأسرتي والتي تتكون من زوجتين و10 من الأبناء والبنات وأصبحت مشرداً بين الحين والآخر في البحث عن منزل مناسب لأسرتي الكبيرة.

غرفة وصندقة:

وتابع العم الريثي قائلاً: “إنني أعيش أنا وأسرتي في “صندقة” صغيرة جداً وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وخاصة في مواسم الأمطار الغزيرة التي تهطل على المحافظة وأصبحت هذه “الصندقة” بمثابة غرفة نوم ومطبخ لأسرتي الكبيرة”.

-عدم وجود كهرباء:

وأضاف “أنا متزوج من زوجتين وكنت مستأجراً غرفة صغيرة وبسبب عدم وجود كهرباء اضطررت إلى أخذ زوجتي الثانية والسكن بها في “صندقة “وأصبحت مشرداً بين زوجتي الأولى والثانية وبين توفير طلبات لأبناء ناهيك عن صعوبة حصولي على الماء”.

– شراء أرض:

وأضاف “الريثي” قائلاً: إنني تقدمت لإحدى الجمعيات في المحافظة من أجل توفير منزل مناسب لي وعائلتي، فأشاروا عليَّ بشراء أرض وتسليمها لهم على أن يقوموا ببناء منزل لي، وقمت باقتراض المال وشراء أرض ولكن لم أجد أي اهتمام، بل إن صاحب المال طالبني بالسداد، حتى قام أحد فاعلي الخير بالسداد عني، وحتى الآن أنا في انتظار وعد هذه الجمعية الذي طال انتظاره وأنا بين الإيجار وتكاليف الأبناء ومصروفهم الذي أرهقني.

-مناشدة:

وناشد العم “الريثي” عبر “المواطن” بإيجاد حل لمعاناته وإيجاد منزل له وعائلته الكبيرة، مضيفاً نحن نعيش في هذا الوطن الغالي المعطاء الذي لا يعجز عليه شيء، مثمناً جهود حكومتنا الرشيدة، حفظها الله ورعاها، في توفير سبل الراحة للمواطنين في جميع أرجاء البلاد.