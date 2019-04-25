صور.. تدافع وازدحام أمام منشأة أعلنت عن تخفيضات بالرياض

المواطن - الرياض
ضبطت وزارة التجارة والاستثمار منشأة في الرياض بسبب ارتكابھا مخالفات تجارية، لعدم وجود تصريح تخفیضات واختلاف سعر بعض السلع في الرف عن المحاسب.
وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم سحب عدد من المنتجات للتأكد من مطابقتھا للمواصفات والمقايیس.
ولفتت وزارة التجارة، أنه نظراً للازدحام الشديد والتدافع تم إغلاق المنشأة بالتعاون مع الجھات الأمنیة، واستدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامیة.
تعليق واحد
صالح
اتدرون. لماذا. كثرت التجاوزات. والفوضى. بسبب التساهل. مع اصحاب المنشأت. والغرامات البسيطة. المفروض تغلق المنشأة. ويمنع صاحبها من العمل ٥ سنوات. وأكثر. ويمنع عن مزاولة اي نشاط. ويغرم ملايين وتصادر بضاعته ليكون عبره. ملينا من اللعب. عندنا همهم الغرامة فقط. وصارت موضه.