طرح 420 فرصة استثمارية في الشرقية خلال العام الجاري

المواطن - واس

كشفت أمانة المنطقة الشرقية، عن طرح ودراسة عدد من المشاريع الترفيهية، ضمن حزمة من الفرص الاستثمارية المطروحة أو المزمع طرحها خلال العام الميلادي الجاري والبالغة ٤٢٠ فرصة استثمارية في مختلف المجالات ومختلف مدن ومحافظات المنطقة، وذلك خلال مشاركتها في ملتقى بيبان الشرقية، الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية مساء أمس، بحضور سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن عبد العزيز، ومعالي وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وتنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، على أرض معارض الظهران (الظهران إكسبو).

وأعلنت الأمانة، في جناحها الخاص بالملتقى عن فرصها ومشاريعها الاستثمارية، التي تضمنت عددًا من المشاريع أبرزها المشاريع الترفيهية والتي تهدف لتنمية المنطقة اقتصاديًا وسياحيًا والمساهمة في تحقيق أهداف برنامج (جودة الحياة 2020) أحد برامج رؤية المملكة 2030، مستعرضة هذه الفرص الاستثمارية التي تم طرحها دعمًا لرواد الأعمال والتنمية للمنطقة الشرقية، من بينها مشروع تطوير جزيرة المرجان كمشروع مقترح على مساحة تتجاوز ٥٧٣٧٨,٠٩٦١ متر مربع وذلك بأنشطة ترفيهية ومراسي سفن، إضافة إلى شاليهات ومنتجعات سياحية.

كما شملت مشروع تطوير كورنيش الخبر بمدينة ترفيهية ومرسى سفن بمساحة ٦٠٩٦٠ متر مربع ومشروع المدينة الترفيهية وحلبة السيارات على شاطئ العزيزية بمحافظة الخبر بمساحة تتجاوز مليوني متر مربع، إضافة إلى مشروع ساحات عربات الطعام في ٣ مواقع بحرية ومشروع بحيرة سيهات بمساحة 10 آلاف متر مربع ومشروع تطوير الواجهة البحرية الرئيسية في كورنيش محافظة القطيف، بمساحة تتجاوز ٥٠ ألف متر، ومشروع تطوير الحدائق القادمة وطرح جزء منها للاستثمار.

وأكدت الأمانة، أهمية تلك المشاريع في خدمة المنطقة سياحيًا وجعلها إحدى روافد السياحة العالمية، وذلك بما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة في دعم السياحة والمساهمة في تحقيق جودة الحياة، مشيرة إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية التي طرحتها الأمانة في مختلف المجالات الخدماتية والتجارية والعقارية والترفيهية، وذلك في إطار جهودها لدعم رجال ورواد الأعمال وتنمية للمنطقة.

ودعت أمانة المنطقة الشرقية عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاطلاع على الفرص الاستثمارية أو المشاركة بمنافسات المزايدات العامة عبر تصفح بوابة الأمانة الرقمية هنا والشراء والاستلام الإلكتروني لكراسات الشروط والمواصفات، أو الاستفادة من الباقة الخدماتية التفاعلية لتطبيق (استثماري) على الأجهزة الذكية الذي يهدف إلى الاطلاع على كل جديد من الفرص الاستثمارية، والمواقع الاستثمارية الشاغرة بكل شفافية، بالإضافة إلى التواصل إلكترونيًا مع وكالة الاستثمارات وتنمية الايرادات، والمشاركة في مقترحات وتحديد أولويات الاستثمار بالمنطقة؛ مما يحقق الأهداف المنشودة لاقتصاد مزدهر واستثمار فاعل ضمن رؤية المملكة 2030.