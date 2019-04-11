عوض بن عوف في الميدان .. اختاره عمر البشير نائباً له فانحاز للمتظاهرين

المواطن - سعد البحيري

خرج من بوابة القيادة العامة للقوات المسلحة، وكان يعتقد أن حياته العسكرية وتلك المهام الصعبة قد انتهت وأصبحت تاريخاً مشرفاً لضابط عظيم.. خلع البزة العسكرية ورفع آخر تمام وتلقى آخر التعليمات بأنه اليوم أصبح رجلاً مدنياً لكن بعد سنوات عاد إلى وزارة الدفاع، ثم قادته الظروف إلى أن يحكم السودان لمدة عامين.. إنه عوض بن عوف وزير الدفاع السوداني ونائب البشير حتى الأمس.

اختيار البشير الأخير

كان عوض بن عوف وزيراً للدفاع السوداني حين قرر عمر البشير إسناد منصب آخر إليه، حيث كلفه في فبراير الماضي بمهام نائب رئيس الدولة بعدما أطاح البشير بنائبه الأول بكري حسن صالح وعين الفريق عوض ابن عوف نائباً أولاً للرئيس ووزيرا للدفاع.

من العسكرية إلى الدبلوماسية

يمتلك عوض بن عوف سجلاً مهنياً حافلاً، وتتنوع خبراته ما بين العسكري والدبلوماسي؛ ما يؤهله لقيادة المرحلة الانتقالية التي أعلنت عنها اللجنة الأمنية العليا التي يرأسها في بيان القوات المسلحة الذي تضمن عزل الرئيس عمر البشير والتحفظ عليه في مكان آمن.

ملفات مهمة

سيكون على عوض بن عوف عبء التعامل مع العديد من الملفات الشائكة التي ورثها عن رئيسه السابق، من أهما قضايا الفساد وتردي مستوى المعيشة وانخفاض الدخل وارتفاع معدلات الضرائب وزيادة البطالة، كما سيكون عليه عبء مواجه المتظاهرين الذين يطالبون بحكومة مدنية.

إعلان الطوارئ وإغلاق الأجواء

في بيانه اليوم أكد عوض بن عوف إغلاق أجواء السودان وكافة مداخل ومخارج البلاد لمدة 24 ساعة، وهو إجراء غير مسبوق ربما يهدف منه إلى منع فلول نظام البشير من مغادرة البلاد أو منع تهريب الأموال المنهوبة، فيما ستخضع البلاد لحالة من الطوارئ وحظر التجوال لمدة 3 أشهر، وهو إجراء مفهوم في ظل الحالة العامة التي يعيشها الشعب السوداني الغاضب.