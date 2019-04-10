فهد الهريفي عن ياسر الشهراني: أخطاؤه كثيرة وإعلام الهلال لا يتحدث

المواطن - محمد سمعة

تحدث فهد الهريفي نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق عن الأخطاء المتكررة من اللاعب ياسر الشهراني مدافع نادي الهلال والمنتخب السعودي.

وكتب الهريفي تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: ياسر الشهراني أخطاؤه كثيرة، في الحالتين لم يتخذ القرار الصحيح، طيرتوا الحبسي وفيه من يتحمل الكثير، وبعض من إعلام الهلال يُخفي الحقيقة خوفًا من مكانة وجمهور اللاعب.

وكان فهد الهريفي نشر فيديو لخطأ دفاعي قاتل من ياسر الشهراني في مباراة النصر والهلال الأخيرة في بطولة الدوري والتي انتهت بفوز النصر بثلاثية مقابل هدفين، حيث تسبب خطأ الشهراني في إحراز البرازيلي برونو أوفيني لهدف النصر الثاني في شباك الهلال.

ونشر فهد الهريفي فيديو آخر لخطأ دفاعي ارتكبه ياسر الشهراني في مباراة المنتخب السعودي والمنتخب الياباني في ثمن نهائي كأس أمم آسيا 2019 الأخيرة، حيث فاز المنتخب الياباني بهدف دون رد.

وطالب الجمهور الهلالي، الأمير محمد بن فيصل رئيس النادي بضرورة إقالة المدرب الكرواتي زوران ماميتش والتعاقد مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس من جديد.

وكان نادي الهلال خسر من فريق استقلال طهران الإيراني بثنائية مقابل هدف في الجولة الثالثة بمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.