فيديو.. الشريان يعتذر للدحة على طريقته ويستهل برنامجه بأصوات كهدير الجِمال

المواطن - الرياض

استهل الإعلامي داود الشريان حلقة برنامجه “مع داود” الذي يقدمه على قناة SBS، مساء أمس الاثنين، بالموروث الشعبي الشهير “الدحة”، وذلك بأصوات كهدير الجِمال، تفزع العدو وتسر الصديق.

وناقش برنامج داود الشريان الموروث الشعبي الشهير (الدحة) في حلقة خاصة تحت عنوان “الدحة مع داود”، لتأتي بمثابة اعتذار من الشريان بعد أن انتقص منها في حلقة سابقة ما تسبب في هجوم عليه.

واستضاف الشريان خلال الحلقة قائد فرقة الدحة بالحدود الشمالية الريض جدعان الرويلي والشاعر هايل عبدالله الرويلي والمنشد فالح الروسان الرويلي، حيث ناقشت موروث الدحة الشهير المعروف بزئير الأسود والذي ارتبط بمعركة ذي قار.

وقال الشاعر هايل الرويلي: إن طواري الدحة لها ألحان ليس لها عدد، وأن طرق الدحة لا علاقة لها بالهجيني ولا بالعرضة.

وتابع خلال حواره خلال البرنامج أن الدحة لها بحر خاص، والألحان هناك لحن هلالي ولحن ثابت وغيرها، مشددًا على أن لكل مناسبة تُقال قصائد معينة.

من جهته، دافع فالح الروسان عن فكرته في تطوير لحن الدحة، وقال: لو ما هي بزينة ما يطلبونها الناس؟!

وبرر “بأنهم لو تركوا الدحة على نفس لحنها البطيء وإيقاعها؛ هالجيل ما راح يفهمون الشاعر وش يقول”.