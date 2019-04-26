فيديو .. الهلاليون غاضبون

المواطن - محمد سمعه

أبدت جماهير نادي الهلال غضبها الشديد، بعد توديع فريقها لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، اليوم، بعد الخسارة بخماسية من نادي التعاون في دور نصف النهائي.

والتقطت عدسات الكاميرا غضبًا جماهيريًّا كبيرًا من قبل جمهور نادي الهلال والذي توجه بانتقادات عنيفة للجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي زوران ماميتش؛ بسبب سوء الأداء الفني للاعبي الهلال في مباراة التعاون.

ويذكر أن جماهير الهلال كانت طالبت في أكثر من مناسبة بإقالة المدرب الكرواتي ماميتش بعد الخسارة من نادي النصر في بطولة الدوري وفقدان الصدارة يوم 29 مارس، كما أصرت الجماهير على إقالة ماميتش بعد الخسارة من نادي استقلال طهران الإيراني بثنائية مقابل هدف في الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا.

جدير بالذكر أن جمهور الهلال كان بدأ في مغادرة ملعب جامعة الملك سعود بعد الهدف الثالث والذي سجله اللاعب سيدريك أميسي في الدقيقة السادسة والخمسين من عمر المباراة.

وسيواجه نادي التعاون في المباراة النهائية لـ بطولة كأس خادم الحرمين الفائز في مباراة النصر والاتحاد والتي تُقام غدًا على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وكان المدرب زوران ماميتش تولى تدريب نادي الهلال بعد إقالة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس من تدريب الزعيم.

وسيواجه الهلال، فريق التعاون في بطولة الدوري يوم الاثنين المقبل في مباراة مؤجلة.