فيديو.. سرقة 154 جوازاً سعودياً في تركيا خلال 9 أيام.. موجة الغضب تزداد
تستخدم لعدة أغراض من قبل المهاجرين وتجار المخدرات والإرهابيين

فيديو.. سرقة 154 جوازاً سعودياً في تركيا خلال 9 أيام.. موجة الغضب تزداد

2019/04/17
الساعة 9:17 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكّد الإعلامي علي العلياني، اليوم الأربعاء، أنه تم سرقة أكثر من 154 جوازاً سعودياً خلال 9 أيام فقط في تركيا.

وأضاف العلياني، في برنامجه معالي المواطن، أن هذه الجوازات، تستخدم لعدة أغراض لاستغلالها من قبل المهاجرين وتجار المخدرات والإرهابيين والتنقل بها وإخفاء هوياتهم، كذلك تستخدم لإثارة البلبلة ضد المملكة.

وأضاف: هناك تجارة بيع للجوازات المسروقة رائجة في تركيا، وتختلف أسعارها باختلاف الجنسيات.

وتابع أنه التقى بأحد المسؤولين الكبار في الخارجية عام 2013 وأكّد له معلومة مُفادها أن قطر لا تتعاون معنا في تسليم المطلوبين أمنياً من داعش ومن القاعدة، مؤكداً أن هناك متاجرة بالجواز السعودي.

وشدّد العلياني على أن تركيا اليوم عدوّ للمملكة، ويجب أن يتمّ التعامل معها على أنها عدوّ، مضيفاً أن الخطوط السعودية أول أمس قررت إلغاء الرحلات لتركيا.

واستطرد العلياني قائلا: “اليوم في غضب شعبي على مواقع التواصل ضد تركيا، والاعتداء على الناس أصبح ظاهراً الآن من قِبل السلطات التركية”، وموجة الغضب الشعبي السعودي تزداد نظير الممارسات التركية.

 

 

 



‎تعليق واحد

  1. غير معروف

    يابعد حيي تركيا الماء والخضره والوجه الحسن ورخيصه وكويسه تبون ننشوي بهلحر والطفش ولاحنا قادرين على اوروبا احسن دور غيره

    ‎رد

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