فيديو.. شباب يؤدون رقصة هاكا النيوزيلندية داخل مول في الرياض

المواطن - الرياض

أدى مجموعة من الشباب رقصة ”هاكا“ النيوزيلندية داخل مركز تسوق بالرياض.

وأظهر مقطع فيديو، أداء الشباب لهذه الرقصة التي كان المقاتلون يؤدونها قبل المعارك، استعراضًا لقوتهم وشجاعتهم من أجل إلقاء الرعب في قلوب الخصوم، كما استُخدمت الهاكا لأغراض أخرى من بينها، الترحيب بكبار الضيوف، والاحتفاء بالإنجازات العظيمة، وفي المناسبات أو الجنائز.

ورفض متداولو المقطع هذه التصرفات التي لا تنم عن الثقافة العربية أو السعودية، حتى على الرغم من أن الرقصة شهدت دمجًا مع رقصة الدحية المحلية، وقال عنها الشباب إنها بادرة سلام ومحبة.