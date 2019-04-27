فيديو.. صاحبة السيارة المحترقة بالطائف تكشف هوية الفاعل

كشفت المواطنة أميرة صاحبة السيارة المحترقة بالطائف، تفاصيل وملابسات الحادث، حيث قالت إن ابن عمها هو من قام بحرق سيارتها وليس أخوها من قام بالجريمة، مؤكدة أن ابن عمها ضد قيادة المرأة للسيارة.
وقالت المواطنة، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج “ياهلا”، إن المتهم قال لها قبل يومين من الحادث “والله لأربيكي بدون سبب لذلك”.
وأضافت أن سيارتها احترقت بالكامل واحترقت سيارة أخرى لأحد الجيران، مضيفة أن ابن عمها اعتذر عما بدر منه لتتنازل عن القضية، إلا أنها كانت تنتظر رد المحامي.
ولفتت المواطنة إلى أنها تعيش في حالة صدمة منذ احتراق سيارتها وحتى الآن، ولا تستوعب ما حدث.
يذكر أن شرطة منطقة مكة المكرمة، أعلنت في وقت سابق أنها تمكنت من ضبط الجاني المتهم بحرق سيارة المواطنة بعد ساعات قليلة من الحادث.
هل من أحرق سيارة فتاة الطائف أخوها؟..
صاحبة المركبة المحترقة تروي لـ #برنامج_ياهلا تفاصيل الحادث وتكشف عن هوية الجاني#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/I1jpUZmcwy
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ٢٦ أبريل ٢٠١٩
2 مشاراكات
غير معروف
ياليت القانون يطبق على الكل
شوفو عندنا من شهر الحج الي فات واحد حرق سياره والمشكله أنه يهدد والشرطه ماسوت له شي مع أنه في ادله تثبت حرقه للسياره
شاكر العصيمي
اذا لم تخشى عاقبة الليالي……..ولم تشتكي فافعل ماشاء.
هذه الافعال لايفعلها رجل عاقل بل من افعال الشوارعية والذي مارباه اهله تربيه الحكومية فالواجب على المتضررة عدم التنازل عن قضيتها حتى لايتمادى هذا الجاني وامثاله في اضرار الناس ..واذا رغبت في التنازل فليكن مقرونا بشروط اولها اخذ التعهد اللازم بعدم تعرضها والتدخل في شؤؤنها وثانيا تعويضها بسيارة جديدة ودفع اتعاب المحامي وكل ذلك قبل توقيع التنازل ..وانصحها بعدم التنازل