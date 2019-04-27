فيديو.. صاحبة السيارة المحترقة بالطائف تكشف هوية الفاعل

المواطن - مكة المكرمة

كشفت المواطنة أميرة صاحبة السيارة المحترقة بالطائف، تفاصيل وملابسات الحادث، حيث قالت إن ابن عمها هو من قام بحرق سيارتها وليس أخوها من قام بالجريمة، مؤكدة أن ابن عمها ضد قيادة المرأة للسيارة.

وقالت المواطنة، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج “ياهلا”، إن المتهم قال لها قبل يومين من الحادث “والله لأربيكي بدون سبب لذلك”.

وأضافت أن سيارتها احترقت بالكامل واحترقت سيارة أخرى لأحد الجيران، مضيفة أن ابن عمها اعتذر عما بدر منه لتتنازل عن القضية، إلا أنها كانت تنتظر رد المحامي.

ولفتت المواطنة إلى أنها تعيش في حالة صدمة منذ احتراق سيارتها وحتى الآن، ولا تستوعب ما حدث.

يذكر أن شرطة منطقة مكة المكرمة، أعلنت في وقت سابق أنها تمكنت من ضبط الجاني المتهم بحرق سيارة المواطنة بعد ساعات قليلة من الحادث.

هل من أحرق سيارة فتاة الطائف أخوها؟..

صاحبة المركبة المحترقة تروي لـ #برنامج_ياهلا تفاصيل الحادث وتكشف عن هوية الجاني#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/I1jpUZmcwy — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ٢٦ أبريل ٢٠١٩